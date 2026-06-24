A Seleção Nacional iniciou esta quarta-feira a preparação para o encontro frente à Colômbia, da terceira jornada do Grupo K do Mundial 2026, com uma boa notícia para Roberto Martínez: Tomás Araújo voltou a trabalhar sem limitações e foi reintegrado no grupo.

O defesa do Benfica tinha cumprido vários dias de trabalho específico, mas já participou normalmente na sessão realizada em Palm Beach, nos Estados Unidos.

No treino, o selecionador nacional orientou sobretudo os jogadores menos utilizados na goleada frente ao Uzbequistão (5-0), enquanto os titulares realizaram trabalho de recuperação. A exceção foi João Cancelo, que também subiu ao relvado.

Portugal volta a treinar esta quinta-feira, na fase de preparação para o encontro com a Colômbia. O último encontro da fase de grupos está marcado para sábado, às 19h30 locais (00h30 de domingo em Portugal continental), no Hard Rock Stadium, em Miami.