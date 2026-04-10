A poucos meses do início de mais um Campeonato do Mundo, possivelmente o último de Cristiano Ronaldo, a conquista da prova seria algo inacreditável para Gonçalo Ramos, ainda que o facto de apenas participar já seja um «sonho».

Em declarações à Megahits, o avançado português destaca a oportunidade de oferecer um «miminho» ao capitão da Seleção Nacional, algo que vê como motivação «extra» para todo o grupo.

«Só participar no Mundial já é um sonho. É uma oportunidade única e dar esse "miminho" ao Cristiano acaba por ser uma motivação extra. Não é que faltasse, mas... queríamos deixar ali a cereja no fim da carreira», afirma.

No que toca ao PSG, clube que representa desde 2023/24 (por empréstimo do Benfica nessa época), Gonçalo Ramos analisa os poucos minutos que soma pela equipa principal, ainda que nos três anos que já passou na capital francesa tenha apontado 47 golos.

«Jogo numa posição que vive de golos, mas é focar-me naquilo que eu controlo que é o meu trabalho. Não controlo se jogo mais ou menos, nem vale a pena perder energia e chatear-me com isso porque são decisões e há que respeitar. Tem-me corrido bem e não quero deixar que o resto me afete porque só me iria prejudicar», afirma.