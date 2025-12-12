O antigo selecionador nacional Fernando Santos mostrou esta sexta-feira confiança na capacidade de Portugal discutir, e até conquistar, o Mundial2026. Ainda assim, lembrou que a caminhada rumo ao título nas Américas não será simples.

Depois de marcar presença na cerimónia que assinalou o final de carreira de Rui Patrício, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Fernando Santos falou aos jornalistas e deixou clara a sua convicção.

«Penso que estamos todos confiantes. Acreditamos todos que é possível vencer o Campeonato do Mundo. Já em 2022 estávamos convencidos que ia acontecer. Portugal tem treinador, jogadores e equipa para nos dar essa alegria. Esperamos que assim aconteça. Portugal tem condições para ser candidato, para chegar à final e vencer, agora, claro que não é fácil», disse.

O técnico de 71 anos liderou a seleção entre 2014 e 2022, conquistando o Europeu em 2016 e a Liga das Nações em 2019. Com ele ao leme, Portugal esteve também nos Mundiais de 2018 (oitavos de final) e 2022 (quartos de final).

Também presente no evento, Paulo Bento, selecionador nacional no Mundial 2014, mostrou otimismo quanto às opções portuguesas para 2026, embora sem atribuir o favoritismo absoluto.

«Portugal tem uma geração extraordinária em qualidade e quantidade. É uma das melhores gerações do nosso futebol, senão a melhor. Mas Inglaterra e Espanha também têm gerações extraordinárias e há sempre a Alemanha e a França. Não diria que Portugal é favorito, mas é candidato e pode competir com as melhores seleções do mundo», referiu.

De recordar, Portugal está inserido no Grupo K, juntamente com Colômbia e Uzbequistão, restando ainda conhecer o vencedor do play-off intercontinental entre Congo, Jamaica e Nova Caledónia.