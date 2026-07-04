Portugal realizou este sábado o último treino em Centennial Park, em Toronto, antes de viajar para Dallas, cidade que recebe o duelo dos oitavos de final do Mundial 2026 frente à Espanha. Na zona mista, Nuno Mendes assumiu que a equipa de Luis de la Fuente será, em teoria, o adversário mais forte encontrado até agora pela Seleção Nacional e antecipou o aguardado duelo com Lamine Yamal.

Lamine Yamal e os elogios

«Sim, sim, já vi. Já vi o vídeo. Como é óbvio, é um jogador que também tem muita qualidade. Vamos voltar a defrontar-nos agora. Como é óbvio, vai ser um bom duelo. Gosto de jogar contra ele também. É um jogador novo, com muita qualidade, que pode fazer a diferença no jogo. Por isso, acho que vai ser sempre um bom duelo.»

O duelo com Lamine Yamal

«É difícil falar como se fosse o meu adversário. Eu falo por mim. Vai ser um duelo muito difícil, contra uma equipa também muito complicada. É uma equipa que sabe jogar, sabe ter bola, e nós também queremos isso. Por isso, acho que o mais importante vai ser o jogo coletivo e só depois o individual. Se nos defendermos bem e conseguirmos impedir que a bola chegue ao Lamine, acho que isso já é um bom começo. O mais importante é sempre o coletivo. Depois, o individual acaba por surgir naturalmente.»

A Espanha é o adversário mais forte?

«Podemos dizer que sim. Em termos de nome, acho que é a seleção mais forte que vamos enfrentar. Mas, depois, durante o jogo, pode tornar-se um jogo muito difícil ou até mais fácil. Na teoria, pensamos que vai ser um jogo difícil, como todos os outros. Acho que é essa a forma como temos de pensar e de encarar o jogo: da mesma maneira que encarámos os anteriores.»

Portugal venceu a Espanha na final Liga das Nações

«Se pudéssemos repetir o resultado, era bom. Mas, como é óbvio, esse jogo já passou. Como disse, agora é um jogo diferente, numa competição diferente. Temos de o encarar da mesma forma, mas procurando fazer um bocadinho melhor do que temos feito até agora. Acho que podemos e temos capacidade para isso. O nosso objetivo é melhorar a cada jogo e a cada treino. É isso que pretendemos fazer daqui para a frente.»

A final da Liga das Nações já ficou para trás

«Creio que não nos baseamos nisso. Foi um jogo que correu bem naquela altura, mas agora estamos no Mundial. É um jogo em que quem perder vai para casa. Por isso, estamos totalmente focados neste jogo. É isso que é mais importante para nós.»