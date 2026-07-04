Antes do último treino da Seleção Nacional em Centennial Park, em Toronto, de onde irão viajar para Dallas, onde Portugal defronta a Espanha nos oitavos de final do Mundial 2026, Nuno Mendes garantiu que está em boas condições físicas para enfrentar a campeã europeia. O lateral reconheceu o desgaste acumulado ao longo da época, elogiou a gestão feita pela equipa técnica e explicou como os dias passados em Toronto também ajudaram a recuperar energias.

Uma época longa

«Tem sido uma época muito complicada, com muitos jogos difíceis. Mas acho que temos feito uma boa gestão, tanto dos jogadores que jogam mais como dos que jogam menos. Ainda temos dois dias para recuperar e para preparar tudo aquilo que queremos fazer no jogo. Para mim, isso é o mais importante. Aproveito para descansar. Ontem também deu para recuperar um bocadinho. Esse é o meu objetivo.»

Estado físico não é um problema

«Em relação ao meu estado físico, estou bem. Como já disse, temos tempo para recuperar e temos feito uma boa gestão. Em relação aos jogos, acho que é igual para as duas equipas. Quem tiver mais bola corre menos, acho eu. É isso que tentamos fazer: ter a bola, controlar o jogo do princípio ao fim e marcar golos, que é o mais importante. É isso que vamos tentar fazer no próximo jogo para conseguirmos ganhar.»

Elogios de Cucurella

«É sempre bom ouvir esse tipo de elogios. Fico contente, como é óbvio. Já estive com ele pessoalmente, quando jogámos contra o Chelsea na final do Mundial de Clubes. Falámos um bocadinho. É uma excelente pessoa e também um bom jogador. Mas, como é óbvio, tento focar-me no meu objetivo, que neste momento é ajudar a seleção. É nisso que me concentro. O resto deixa-me contente, claro, mas o mais importante é focar-me no jogo e poder ajudar a seleção.»

Toronto e o apoio dos adeptos

«Sim, não é normal. Parecia que estávamos em Portugal, mas não estávamos. Como é óbvio, foi muito bom para nós e também serviu para descontrair um bocadinho. Os adeptos estão a dar-nos um apoio enorme e acho que isso foi muito importante. Sentimo-nos mais confortáveis e, como é óbvio, muito contentes por termos recebido toda aquela ovação. Gostaria de aproveitar um bocadinho, apanhar um pouco de ar livre, de ar fresco também, para descontrair um bocadinho.»