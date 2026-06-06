Entrada de Portugal com qualidade no encontro e com Rafael Leão em bom plano. Uma bola no ferro para o avançado do Milan… e um cartão vermelho. Pintura borrada e nulo ao intervalo, apesar da superioridade em todos os parâmetros.

O segundo tempo, com seis caras novas e sem Ronaldo, trouxe maior eficácia à Seleção Nacional e o 1-0 a sair do pé direito de Gonçalo Guedes. O segundo saiu da inspiração e potência de Bruno Fernandes, que selou um triunfo seguro dos lusos, ainda que Cepeda tenha causado um susto já em período de compensação.

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Há poucas semanas, o Jamor recebeu um jogo histórico para o futebol português, com a vitória do Torreense sobre o Sporting na final da Taça de Portugal. Na tarde deste sábado, os adeptos aderiram em massa para um dos últimos testes de Portugal antes da viagem para os Estados Unidos, que culmina com o início do Mundial 2026.

Roberto Martínez apresentou algumas novidades no onze, com destaque para as titularidades de José Sá, Nélson Semedo e Samu Costa, sendo que Cristiano Ronaldo se manteve na frente de ataque da Seleção Nacional. Nas bancadas, nota para a presença do quarteto que recentemente se sagrou bicampeão europeu de clubes: Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos.

Para os adeptos, o jogo começou animado. Rafael Leão, encostado ao lado esquerdo como bem gosta, foi fazendo o que quis dos adversários, com as suas habituais arrancadas e um remate ao poste que quase dava vantagem a Portugal. Um lance de fora para dentro e um pontapé rasteiro que acertou em cheio no ferro.

A realidade é que o Chile apenas ganhou um pontapé de canto aos 25 minutos e nem a uma defesa de José Sá se deveu. Sem grande capacidade para criar perigo junto da baliza de Portugal, foi a equipa da casa a marcar golo… ou quase isso. Cristiano Ronaldo foi lançado na profundidade por Bruno Fernandes e fez o gosto ao pé, mas estava em posição irregular e o lance não contou.

Já em cima do intervalo, o momento que marca o jogo (pela negativa). Momentos antes, Bernardo Silva já tinha estado envolvido numa ligeira picardia, mas tudo descambou no lance seguinte. Uma enorme confusão resultou em empurrões e até mesmo uma agressão de Rafael Leão, que colocou a mão na cara de um adversário e viu o cartão vermelho direto, à semelhança de Iván Román.

Para o segundo tempo, Roberto Martínez cumpriu com o que tinha prometido e fez diversas alterações, mais concretamente seis. Destaque para a saída de Cristiano Ronaldo, sendo que para a frente de ataque entrou Gonçalo Guedes.

Ironia do destino, ou não, acabou por ser o avançado da Real Sociedad a fazer o gosto ao pé nos minutos iniciais. O passe de Rúben Neves é milimétrico, entre os defesas, e Guedes desviou com classe para o fundo da baliza. Loucura dos milhares de adeptos presentes nas bancadas e vantagem merecida de Portugal no encontro.

Do lado esquerdo, à falta de uma seta, Martínez lançou a outra que tinha no banco de suplentes. Pedro Neto usou e abusou da sua melhor característica (velocidade), trocando completamente as voltas aos adversários. Enquanto isso, Bruno Fernandes conseguiu utilizar mais o passe longo e quase colocou Dalot na cara do golo aos 69 minutos. Valeu a defesa do guardião chileno.

Não assistiu, acabou mesmo por marcar. Não se tratou apenas de um golo, mas de um golaço. Conceição serviu o jogador do Manchester United de calcanhar e este fez o que melhor sabe, rematar para o fundo da baliza. Poucas ou nenhumas hipóteses de defesa para Vigouroux e 2-0 para os comandados de Martínez.

Até final, nota para a entrada de João Félix, que mereceu um enorme aplauso dos adeptos, e um pequeno susto já em período de compensação. Cepeda teve espaço para rematar e deixou Rui Silva completamente colado à relva.

Ainda assim, pode-se dizer que Portugal passa o teste com distinção e segue-se agora a Nigéria, antes da aventura pelas Américas.