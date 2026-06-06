A Figura: Gonçalo Guedes

Entrou ao intervalo e rendeu Cristiano Ronaldo na frente de ataque lusa. Não precisou de muitos toques na bola para fazer o gosto ao pé e com enorme classe. Após passe de Rúben Neves, o avançado da Real Sociedad surgiu em excelente posição para finalizar e desviou para o 1-0.

O Momento: Leão expulso por agressão

Estava a ser o elemento «mais» de Portugal nos primeiros 45 minutos, mas borrou a pintura toda em cima do intervalo. Uma agressão fez com que visse o vermelho direto e fosse para os balneários mais cedo, à semelhança de um adversário. Tudo isto após uma enorme confusão junto a uma das bandeirolas de canto.

Outros destaques:

Bruno Fernandes

O primeiro tempo foi difícil para o médio do Manchester United. A jogar mais adiantado no terreno teve pouco espaço para construir e dificuldades na manobra ofensiva da equipa. A segunda parte foi diferente, sobretudo pela inferioridade numérica de ambas as equipas. Houve mais tempo para ter bola e executar melhor, tal como aconteceu aos 75 minutos. Um remate de fora da área não deu qualquer hipótese de defesa ao guarda-redes.

Rafael Leão

De longe o melhor jogador de Portugal na primeira parte do encontro. No corredor esquerdo foi dando muitas dores de cabeça a Faúndez, seja pelas suas arrancadas, seja pelas combinações com João Cancelo. Enviou uma bola ao poste ainda cedo no encontro e foi mais cedo para os balneários por agredir um adversário, já em cima do apito do árbitro. Não deixa de ser destacado neste jogo, tendo em conta a diferença da sua exibição para os demais até este momento.

João Cancelo

Tal como Rafael Leão, o jogador do Barcelona desempenhou um papel muito importante na construção ofensiva da equipa, num jogo em que Roberto Martínez não pode contar com Nuno Mendes para o lado esquerdo da defesa. No segundo tempo saltou para o lado direito da defesa, onde é mais natural, e foi realizando o mesmo papel, só que desta feita com Francisco Conceição.