Portugal deixa México e ruma a Atlanta para fechar estágio frente aos EUA
Seleção nacional prepara último teste antes do Mundial 2026 após empate no Azteca
Seleção nacional prepara último teste antes do Mundial 2026 após empate no Azteca
A Seleção Nacional despede-se este domingo da Cidade do México e segue viagem para os Estados Unidos, onde vai concluir o estágio de preparação para o Mundial 2026.
Depois do empate sem golos frente ao México, no histórico Estádio Azteca, a comitiva lusa ruma a Atlanta, devendo chegar à capital do estado da Geórgia ao final da tarde (22h00 em Lisboa).
O próximo, e último, teste desta fase de preparação está marcado para a madrugada de quarta-feira, diante dos Estados Unidos, em Atlanta, num encontro agendado para as 00h07 de Lisboa.
Este será o derradeiro jogo antes do Campeonato do Mundo de 2026, competição que terá lugar precisamente nos Estados Unidos, Canadá e México.
Portugal está inserido no Grupo K, onde vai defrontar Uzbequistão, Colômbia e ainda um adversário a definir, proveniente do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo e Jamaica.