A Seleção Nacional despede-se este domingo da Cidade do México e segue viagem para os Estados Unidos, onde vai concluir o estágio de preparação para o Mundial 2026.

Depois do empate sem golos frente ao México, no histórico Estádio Azteca, a comitiva lusa ruma a Atlanta, devendo chegar à capital do estado da Geórgia ao final da tarde (22h00 em Lisboa).

O próximo, e último, teste desta fase de preparação está marcado para a madrugada de quarta-feira, diante dos Estados Unidos, em Atlanta, num encontro agendado para as 00h07 de Lisboa.

Este será o derradeiro jogo antes do Campeonato do Mundo de 2026, competição que terá lugar precisamente nos Estados Unidos, Canadá e México.

Portugal está inserido no Grupo K, onde vai defrontar Uzbequistão, Colômbia e ainda um adversário a definir, proveniente do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo e Jamaica.