A Seleção Nacional vai efetuar o primeiro treino em Palm Beach no sábado, pelas 18h45 horas locais, naquela que vai ser a única sessão aberta ao público. 

A sessão começa quase à meia noite em Portugal e vai contar nas bancadas com cerca de 200 adeptos portugueses.  

Como o complexo de Gardens North County District não está preparado para grandes enchentes, disponibilizando apenas um pequena bancada, os adeptos serão todos representantes da comunidade portuguesa convidados para o efeito.

RELACIONADOS
Seleção Nacional tem por fim o hotel à sua disposição
Portugal mantém o quinto lugar do ranking antes do início do Mundial
FPF divulga foto oficial da Seleção para o Mundial 2026