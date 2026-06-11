Mundial 2026
Há 54 min
Portugal estreia-se em Palm Beach com treino aberto a convidados
Representantes da comunidade portuguesa vão ter o privilégio de assistir ao início da aventura nacional no Mundial 2026
Enviado-especial aos Estados Unidos
Representantes da comunidade portuguesa vão ter o privilégio de assistir ao início da aventura nacional no Mundial 2026
Enviado-especial aos Estados Unidos
A Seleção Nacional vai efetuar o primeiro treino em Palm Beach no sábado, pelas 18h45 horas locais, naquela que vai ser a única sessão aberta ao público.
A sessão começa quase à meia noite em Portugal e vai contar nas bancadas com cerca de 200 adeptos portugueses.
Como o complexo de Gardens North County District não está preparado para grandes enchentes, disponibilizando apenas um pequena bancada, os adeptos serão todos representantes da comunidade portuguesa convidados para o efeito.
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