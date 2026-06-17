Em dia de estreia no Mundial, a grande baixa de Portugal é Rúben Dias, central do Manchester City que não se encontra a 100 por cento. Roberto Martínez dissipou as dúvidas elegendo Renato Veiga (Villarreal) e Tomás Araújo (Benfica) como dupla de centrais.

Na baliza e no meio-campo não há grandes surpresas. No ataque, havia apenas um nome declarado como certo: Cristiano Ronaldo. Para as alas havia muitas opções. Bernardo Silva e Pedro Neto foram os homens escolhidos para, no papel, assumirem a posição de extremos.

Onze Portugal: Diogo Costa, Cancelo, Tomás, Veiga, Nuno, Vitinha, Neves, Bruno, Neto, Bernardo e Ronaldo.

Suplentes Portugal: José Sá, Rui Silva, Nélson Semedo, Ruben Dias, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Samu Costa, Matheus Nunes, Ruben Neves, Gonçalo Ramos, João Félix, Francisco Trincão, Rafael Leão, Gonçalo Guedes e Francisco Conceição.

Onze RD Congo: LIonel Mpasi, Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku, Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Cedric Bakambu e Yoane Wissa.

Suplentes RD Congo: Fayulu, Epolo, Batubinsika, Kayembe, Kalulu, Mbuku, Bongonda, Sadiki, Tshibola, Pickel, Cipenga, Kakuta, Elia, Mayele e Simon Banza.

Portugal faz esta quarta-feira a estreia no Mundial 2026 frente à República Democrática do Congo, em Houston (Texas), com o apito inicial apontado para as 18 horas (hora de Lisboa). Um jogo que poderá acompanhar AO MINUTO aqui no site do Maisfutebol.