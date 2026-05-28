Pedro Proença garante que está «perfeitamente alinhado» com Roberto Martínez e o foco está no Campeonato do Mundo, ao invés do futuro do selecionador nacional.

Em declarações num dos painéis da Conferência Bola Branca da Rádio Renascença, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) assegura que o tema só será discutido após a participação de Portugal no Mundial 2026 e será resolvido em «cinco minutos».

«Vou dizer aquilo que o mister Martínez já disse. O presidente da Federação e o mister estão perfeitamente alinhados, há um foco completo naquilo que será o Campeonato do Mundo e em cinco minutos depois resolveremos o tema. Quando acaba qualquer projeto, há sempre avaliações», começa por referir.

«Não vou falar de nomes, mas deixo o registo da forma como os treinadores portugueses de alta capacidade falam da vontade de treinar a Seleção», acrescenta.

Além disso, Pedro Proença mostra-se confiante face a uma boa prestação de Portugal no Mundial 2026, sendo que a Seleção Nacional é detentora da Liga das Nações e uma das «quatro, cinco ou seis» equipas «habilitadas» a vencer a prova.

«Desde que assumi funções há um ano e três meses, nem os portugueses me deixariam ter outra opinião que não fosse assumir que estamos mais perto de sermos campeões do mundo. Portugal é campeão em título da Liga das Nações. Olhando para quem esteve presente é só juntar Brasil e Argentina… Por isso, estamos muito mais perto. Direi que somos uma das quatro, cinco ou seis seleções habilitadas a sagrarem-se campeãs mundiais.»

Quanto a uma alegada «influência» de Jorge Mendes na convocatória da Seleção Nacional (19 dos 27 convocados são agenciados pela Gestifute), Pedro Proença é direto na resposta: «Não há interesses económicos a entrarem na nossa seleção.»