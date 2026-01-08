Pedro Proença afirma que Portugal é candidato a vencer o Campeonato do Mundo de 2026.

À margem da inauguração de uma exposição dos troféus conquistados em 2025, na Câmara Municipal de Viseu, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) destaca o trabalho feito pelos clubes e a «simbiose» que existe no futebol profissional do país.

«O futebol português vive uma realidade distinta, diferenciada, e aportamos connosco esta ambição. Com responsabilidade assumimos que obviamente, queremos muito, vamos ser candidatos a ganhar o Mundial 2026. Assumimo-lo sem qualquer tipo de preconceito», começa por referir.

«Com este conjunto de jogadores, com esta estrutura profissional que hoje a FPF tem, o trabalho feito pelos clubes, toda esta comunidade do futebol a alimentar o futebol português. Temos de assumir, queremos ganhar. Em todas as vertentes em que Portugal entra, entra para ganhar e os resultados surgem pela simbiose que existe no futebol profissional», acrescenta.