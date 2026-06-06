Apesar da expulsão nos minutos finais da primeira parte do Portugal-Chile, Rafael Leão deverá cumprir um jogo de suspensão frente à Nigéria e, em princípio, não terá a estreia no Mundial em risco.

Por norma, quando um jogador vê o cartão vermelho, a FIFA pune com dois jogos de suspensão, salvo raras exceções. Contudo, Rafael Leão deverá estar disponível para a estreia no Mundial frente à RD Congo, uma vez que a expulsão ocorreu num jogo particular e, normalmente, as sanções são aplicadas em jogos da mesma natureza, sem que isso afete os jogos oficiais. Por exemplo, se um jogador for expulso num jogo oficial, a sanção não transita para um jogo amigável.

De acordo com o Código Disciplinar da FIFA, um cartão vermelho dá, no mínimo, um jogo de suspensão, embora esse número possa aumentar caso a gravidade do lance assim o justifique.

Segundo a regra estabelecida, os encontros oficiais são vistos de forma diferente dos amigáveis. Isto é: expulsões em jogos oficiais geram suspensões em jogos oficiais, enquanto expulsões nos jogos amigáveis refletem-se em jogos amigáveis. Ou seja, se a infração cometida por Rafael Leão não for suficientemente grave, a suspensão é cumprida em jogos amigáveis e não nos jogos do Mundial.

Deste modo, tudo indica que o avançado do Milan apenas cumprirá um jogo de suspensão e falhará a receção à Nigéria, o que possibilita o jogador de marcar presença na estreia de Portugal no Campeonato do Mundo.

No entanto, importa lembrar, que falta analisar o relatório do árbitro do encontro. Caso se justifique, a FIFA tem o direito de reduzir, agravar ou retirar o castigo ao português.

Como forma de exemplo, existe o caso que afeta o Curaçau e Locadia. O avançado foi expulso diante da Escócia por agressão e não vai falhar a estreia da seleção no Mundial, uma vez que a sanção só se aplica aos jogos amigáveis, tal como é referido no Código Disciplinar da FIFA.