Rafael Leão recorreu às redes sociais para comentar a expulsão sofrida no triunfo de Portugal sobre o Chile (2-1), no primeiro jogo de preparação da Seleção Nacional para o Mundial 2026.

O avançado português viu o cartão vermelho direto perto do intervalo, bem como Román do lado chileno, na sequência de uma altercação entre jogadores das duas equipas, mas garantiu que a sua intenção nunca foi agredir qualquer adversário.

«Relativamente à minha expulsão, simplesmente quis proteger o meu colega nunca com a intenção de magoar o adversário!», escreveu o internacional português numa publicação no Instagram.

Portugal venceu o Chile por 2-1 e iniciou da melhor forma o ciclo de preparação para o Mundial, apesar da expulsão de Rafael Leão, um dos episódios mais marcantes da partida.