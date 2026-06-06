Rafael Leão reage à expulsão frente ao Chile: «Quis proteger o meu colega»
Internacional português explicou o lance que lhe valeu o cartão vermelho
Internacional português explicou o lance que lhe valeu o cartão vermelho
Rafael Leão recorreu às redes sociais para comentar a expulsão sofrida no triunfo de Portugal sobre o Chile (2-1), no primeiro jogo de preparação da Seleção Nacional para o Mundial 2026.
O avançado português viu o cartão vermelho direto perto do intervalo, bem como Román do lado chileno, na sequência de uma altercação entre jogadores das duas equipas, mas garantiu que a sua intenção nunca foi agredir qualquer adversário.
«Relativamente à minha expulsão, simplesmente quis proteger o meu colega nunca com a intenção de magoar o adversário!», escreveu o internacional português numa publicação no Instagram.
Portugal venceu o Chile por 2-1 e iniciou da melhor forma o ciclo de preparação para o Mundial, apesar da expulsão de Rafael Leão, um dos episódios mais marcantes da partida.