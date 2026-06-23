Num momento de pressão competitiva e escrutínio externo, Roberto Martínez voltou a colocar Cristiano Ronaldo no centro do discurso sobre a Seleção, sublinhando o seu impacto como capitão, a sua influência no grupo e a importância que tem no modelo de jogo de Portugal, dentro de uma estrutura de liderança mais alargada no balneário.

Liderança de Ronaldo

«É um exemplo. É um capitão. Reage como capitão. Com muita experiência. Tem uma fome incrível de continuar a melhorar e de ajudar o grupo. Estamos a falar de alguém que está a representar a Seleção há 21 épocas. É um exemplo dentro do balneário.»

Papel tático do capitão

"Somos uma equipa que quer a bola e que quer rapidamente recuperá-la. Quando temos a bola, precisamos de personalidade e clareza para chegar à área adversária. O Cristiano é o mais forte a fazer isso, os números dizem isso. É um ícone. É a última peça dentro da nossa estratégia."

Grupo de liderança

«O nosso grupo de liderança tem seis jogadores, os seis que têm mais jogos pela Seleção. Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rúben Dias, Rúben Neves e João Cancelo».

Experiência e impacto de Ronaldo

«É um jogador muito experiente e isso ajuda. A maneira como se prepara e recupera é um exemplo. Vai para o sexto Mundial e ajuda-nos muito. Mas também sentimos a frustração depois do jogo com a RD Congo. Talvez tenha sido o melhor ponto de partida para o jogo seguinte.»