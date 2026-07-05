Portugal defronta a Espanha na segunda-feira, nos oitavos de final do Mundial 2026, naquele que será o primeiro jogo da Seleção Nacional na fase a eliminar da competição. Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, Roberto Martínez afastou comparações com o último duelo entre as duas seleções e garantiu que o foco está no trabalho desenvolvido por Portugal durante este Campeonato do Mundo.

Vitória na Liga das Nações frente à Espanha

«Estamos mais focados no que fizemos no último jogo e neste Mundial. É o contexto. A Espanha tem a mesma ideia de jogo e isso faz sentido, mas são jogadores diferentes. Amanhã, o aspeto mais importante será de personalidade, de podermos estar confortáveis com a importância do jogo e podermos ser nós mesmos. Depois, temos um adversário espetacular pela frente. Mas acho que o aspeto mais importante amanhã é relembrar aquilo que podemos fazer, tendo a personalidade para desfrutar do momento. Estar nos 'oitavos' deste Mundial merece isso.»

Jogo com a Espanha seria uma final

«Quando preparamos um Mundial, preparamos os três jogos da fase de grupos. Depois, começa outro Mundial, a fase do tudo ou nada. Respeitamos sempre o adversário, e neste caso somos dois países vizinhos, quase irmãos. O futebol ibérico é uma festa. Uma pena ser nesta fase, seria uma final fantástica.»

Martínez vai defrontar o «seu povo»...

«O meu caso é diferente. Nunca trabalhei em Espanha. Parece incrível, mas vivi 21 anos no Reino Unido, 21 anos em Espanha, sete na Bélgica e três em Portugal. A minha casa e onde tenho família é onde tenho a missão. Quero estar perto dos jogadores e do que representa a Seleção. Agradeço a força e tudo o que tivemos do povo português. Quase meio milhão de portugueses no Canadá. Como selecionador, é um orgulho incrível e nos sentimentos que a Seleção representa.»