Cristiano Ronaldo confirmou, esta sexta-feira, que o Mundial 2026 será o último da sua carreira. Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro dos oitavos de final frente à Espanha, o capitão da Seleção falou de tudo, mandou piadas, provocou alguns jornalistas e acabou timidamente aplaudido (na realidade, eram mais os jornalistas asiáticos).

Está pronto para ajudar, de início ou no banco

«Tem sido assim desde que entrei na seleção com 18 anos. Sempre fui assim, não vou mudar. Eu estou sempre de corpo e alma com a seleção, pronto para ajudar Portugal a alcançar os seus objetivos. Jogando ou não jogando, terei sempre um papel importante nesta seleção. Terminarei, como disse há uns anos, quando eu quiser, não quando vocês quiserem. Acho que é uma brincadeira fazerem sempre a mesma pergunta: é o último, não é o último. Mas eu não quero virar as atenções para isso, porque acho que isso é o menos importante. O que interessa amanhã é jogarmos bem amanhã e ter fé que vamos passar.»

Sim, vai ser o último Mundial

«Mas há uma coisa que posso garantir: quero desfrutar o máximo possível, desfrutar do dia a dia, porque este vai ser o meu último Mundial. Oxalá amanhã não seja o meu último dia, para que me possam matar um bocadinho mais...»

É possível vencer o Mundial?

«Se não tivéssemos essa ideia, não estávamos aqui. Eu acho que tem sido uma experiência bonita. Temos estado a melhorar de jogo para jogo. Sabemos que isto é uma competição em que é impossível jogar bem todos os jogos. Não está fácil para ninguém. É só ver as equipas que já foram eliminadas e isso diz tudo. Mas eu vejo a equipa tranquila, a equipa está bem, treinamos bem, preparamo-nos bem. Vamos encarar uma Espanha super difícil, mas acho que vamos estar preparados.»