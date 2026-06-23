Cristiano Ronaldo, jogador da Seleção Nacional, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o triunfo de Portugal sobre o Uzbequistão por 5-0 na segunda jornada do Mundial 2026.

Disse "I'm back" para as câmaras

«Foi para não se esquecerem.»

É a melhor resposta para as críticas?

«Sempre! São 23 anos assim.»

Ronaldo e a história

«Muito feliz, mas para mim o mais importante é o trabalho que a equipa fez, a confiança da equipa. Levámos muita “porrada” durante a semana, sabíamos que isso ia acontecer. A equipa trabalhou bastante bem, melhorámos bastante. Há males que vêm por bem, como se costuma dizer. Recordes? É sempre bonito batê-los, mas o meu objetivo é fazer a seleção alcançar os seus objetivos. Nesta fase, é passar às eliminatórias. Com quatro pontos já passámos e estou muito feliz.»

Golos como «ketchup»

«Eu sabia. Quem trabalha, Deus ajuda. Sabia que os meus companheiros me iam ajudar também. Foi uma semana difícil, escura, parecia que já estava retirado do futebol, mas aguentei-me, como aguento sempre. Foi difícil, tenho de confessar, mas estamos de volta.»

Messi fez um hat-trick...

«Quero lá saber dos outros...»

Livre de Nuno Mendes

«No princípio ia bater eu e o livre, mas vi que o Nuno disse: 'Vamos enganar o guarda-redes, porque ele vai pensar que sou eu e tu chutas forte e fazes o teu golo.' E foi isto, o que eu disse no princípio do jogo. Vamos estar unidos, do princípio ao fim, porque algo que conseguimos controlar somos nós cá dentro, nós, a nossa família. Tudo o que vem do exterior é muito complicado de controlar. Por isso, todos marcaram, todos os outros marcaram hoje, e esse era o objetivo principal. Hoje eu fui o melhor em campo, amanhã vai ser outro. Se estivermos unidos, acho que podemos chegar bastante longe.»