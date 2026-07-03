Foram precisos mais de 20 anos, seis Campeonatos do Mundo e nove jogos a eliminar para que Cristiano Ronaldo riscasse uma das últimas lacunas do seu impressionante currículo.

O golo apontado aos 68 minutos da vitória de Portugal sobre a Croácia (2-1), nos 16 avos de final do Mundial 2026, foi o primeiro do capitão português numa fase a eliminar da maior competição de seleções.

Os dados do parceiro estatístico Sofascore mostram bem a dimensão da espera. Até ao encontro disputado em Toronto, Ronaldo já tinha participado em oito partidas a eliminar de Campeonatos do Mundo, sem nunca conseguir marcar.

O percurso começou em 2006, na Alemanha, quando Portugal eliminou os Países Baixos (1-0) na famosa «Batalha de Nuremberga», a Inglaterra (0-0, 3-1 nos penáltis) e caiu nas meias-finais frente à França (0-1), antes da derrota com a Alemanha no jogo de atribuição do terceiro lugar (1-3).

Seguiram-se as eliminações diante da Espanha, em 2010 (0-1) na África do Sul, do Uruguai, em 2018 (1-2) na Rússia, da Bélgica, em 2022 (0-1), e de Marrocos, também em 2022 (0-1), ambos no Qatar. No Campeonato do Mundo de 2014, a Seleção Nacional acabou por não conseguir passar da fase de grupos.

À nona tentativa, o momento chegou finalmente. O camisola 7 fez o 2-1 diante dos croatas e colocou um ponto final num jejum que resistia desde a estreia em fases a eliminar, há precisamente 20 anos.

Além do simbolismo, o golo teve também impacto na história da competição. Ronaldo passou a somar 11 golos em Campeonatos do Mundo, regressando ao lote dos dez melhores marcadores de sempre da prova. O português ocupa agora o décimo lugar, em igualdade com o avançado húngaro Sándor Kocsis, numa lista liderada por Messi com 19 tiros certeiros.