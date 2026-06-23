Cristiano Ronaldo é o maior marcador português de sempre em Campeonatos do Mundo com dez remates certeiros.

O capitão da Seleção faturou por duas vezes diante do Uzbequistão e ultrapassou o registo de nove golos de Eusébio, alcançado no Mundial 1966, em Inglaterra.

De recordar, Ronaldo tornou-se também no primeiro jogador de sempre a marcar em seis Mundiais.

Veja aqui o segundo golo de Ronaldo:

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