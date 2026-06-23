Mundial 2026
Há 45 min
Ronaldo torna-se no melhor goleador português de sempre na história dos Mundiais
Capitão da Seleção Nacional bisou frente ao Uzbequistão e tem dez golos
GP
Capitão da Seleção Nacional bisou frente ao Uzbequistão e tem dez golos
GP
Cristiano Ronaldo é o maior marcador português de sempre em Campeonatos do Mundo com dez remates certeiros.
O capitão da Seleção faturou por duas vezes diante do Uzbequistão e ultrapassou o registo de nove golos de Eusébio, alcançado no Mundial 1966, em Inglaterra.
De recordar, Ronaldo tornou-se também no primeiro jogador de sempre a marcar em seis Mundiais.
Veja aqui o segundo golo de Ronaldo:
BISA CR7 🐐#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Portugal #Uzebequistão pic.twitter.com/L6FbdSFAfh— sport tv (@sporttvportugal) June 23, 2026
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