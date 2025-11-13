Ruben Neves, médio da Seleção nacional, na flash interview do Canal 11 que se seguiu ao jogo com República de Irlanda, de apuramento para o Mundial de 2026, que Portugal perdeu pro 2-0:

Análise ao jogo

«Foi um mau jogo da nossa parte. É a única explicação que se pode encontrar. Felizmente só dependemos de nós e temos um jogo em casa que nos vai permitir estar no Mundial que é o nosso objetivo. São jogos que acontecem. Não deviam de acontecer, mas acontecem. Cabe-nos reagir da melhor maneira.»

«Tivemos dificuldades em atacar. Já tínhamos tido algumas no jogo em casa, hoje com a diferença que eles nos criaram mais perigo. Sabíamos que iam fazer um jogo direto, de transições, bolas paradas. Acabam por nos fazer golo na primeira bola parada que têm e depois marcam numa transição. Vínhamos preparados para isso, mas não conseguimos parar. Sofremos dois golos e, depois, contra estas equipas, a jogar fora, é muito difícil dar a volta. Mas só dependemos de nós.»

Derrota abala confiança da equipa?

«Somos profissionais. São coisas que não queremos que aconteçam, mas sabemos que podem acontecer. Era pior se não dependêssemos de nós para estar no Mundial. Não vai ser esta derrota que nos vai abalar. Já estivemos em piores situações e demos a volta por cima. Temos tudo para conseguirmos o nosso objetivo.»