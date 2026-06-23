Depois do empate na estreia do Mundial frente à RD Congo, Roberto Martínez analisou os diferentes momentos do jogo, explicou os erros da equipa, projetou o encontro com o Uzbequistão e reforçou a exigência competitiva da prova.

Análise do jogo com a RD Congo

«Os primeiros 20 minutos do primeiro jogo [frente à RD Congo] foram muito bons. Depois, até ao intervalo, tivemos minutos muito maus. Precisamos de estrutura e disciplina. Melhorámos ao intervalo, mas o adversário ganhou muita vida. Foi uma estreia no Mundial e houve uma componente emocional muito forte. O Uzbequistão tem uma estrutura muito boa, muita clareza nas suas ideias e um treinador muito experiente em Mundiais. É importante perceber o que podemos fazer com bola e como podemos criar vantagens táticas para encontrar os espaços certos. Esse não é um ponto fraco da nossa Seleção, pelo contrário. Mas, no primeiro jogo, houve muitos aspetos emocionais que fazem parte deste tipo de competição e não foi aquilo que queríamos.»

Riqueza tática do plantel português

"Já jogámos com alas de pé trocado, podemos utilizar o Nuno Mendes e o Bruno Fernandes entre linhas, o Bernardo Silva, o Félix, o Trincão... Não é uma questão. O ponto forte é a nossa riqueza, temos muitas opções. Mas temos de escolher o momento do jogo, dos jogadores, as ligações, o trabalho que fazemos e, claro, o adversário. Temos 22 jogadores de campo, exceto o Tomás [Araújo] que está condicionado e treinou individualmente. O Rúben Dias já voltou, e todos os guarda-redes estão preparados para ajudar. E isso é o que a Seleção faz muito bem: procurar duplas diferentes, ideias táticas diferentes e uma flexibilidade que permite utilizar perfis diferentes.»

Martínez alerta para um Uzbequistão exigente

«A equipa perfeita não existe no futebol. Há equipas que querem ter bola, que querem jogar em posse, e outras que são muito bem organizadas e jogam melhor sem bola. Nós respeitamos muito o Uzbequistão e a experiência de Fabio Cannavaro. É sempre difícil jogarmos contra equipas assim, mas respeitamos imenso o adversário e temos de estar prontos para um jogo muito desafiante. Todas as equipas no mundo têm pontos fortes e pontos fracos.»

Imprevisibilidade da competição

«Podemos falar muito de aspetos técnicos e táticos de todas as equipas, mas há um ponto que está relacionado com o aspeto emocional de jogar um Mundial. E isso pode potenciar muito uma seleção no Mundial. É um dos melhores momentos na vida dos jogadores. E há equipas que, quando cá chegam, não conseguem dar o seu melhor por causa da pressão e da atenção. É muito difícil fazer previsões, mas a Colômbia é uma equipa espetacular, um treinador muito bom. O Uzbequistão é uma equipa que se sente muito bem com uma linha de cinco, mas também consegue transições muito rápidas e trabalha muito bem as bolas paradas. São todas equipas diferentes. Se esperamos entrar em campo e ganhar automaticamente amanhã, então acho que estamos no torneio errado.»