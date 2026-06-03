Já são conhecidas as equipas de arbitragem para os últimos dois jogos de preparação da Seleção Nacional antes de seguir viagem para solo americano, onde vai disputar a fase final do Mundial.

O italiano Luca Zufferli vai arbitrar o Portugal-Chile de sábado (18h45), que se vai disputar no Estádio Nacional. Giovanni Baccini e Khaled Bahri são os árbitros assistentes, Miguel Nogueira o quarto árbitro e no VAR estarão os italianos Rosario Abisso e Federico la Penna.

Quanto ao Portugal-Nigéria do dia 10 de junho (20h45), em Leiria, terá o espanhol Mateo Busquets como árbitro e Iñigo Cerin e Guadalupe Ayuso como assistentes. No VAR vão estar Valentin Gomez e Raul Frances, e o quarto árbitro vai ser o português Gustavo Correia.

Portugal foi colocado no Grupo K da fase final do Mundial, juntamente com a República Democrática do Congo, a Colômbia e o Uzbequistão.