Seleção: conhecidos os árbitros para os testes com o Chile e a Nigéria
Duelos antecedem a partida para a América, onde Portugal vai disputar a fase final do Mundial
Duelos antecedem a partida para a América, onde Portugal vai disputar a fase final do Mundial
Já são conhecidas as equipas de arbitragem para os últimos dois jogos de preparação da Seleção Nacional antes de seguir viagem para solo americano, onde vai disputar a fase final do Mundial.
O italiano Luca Zufferli vai arbitrar o Portugal-Chile de sábado (18h45), que se vai disputar no Estádio Nacional. Giovanni Baccini e Khaled Bahri são os árbitros assistentes, Miguel Nogueira o quarto árbitro e no VAR estarão os italianos Rosario Abisso e Federico la Penna.
Quanto ao Portugal-Nigéria do dia 10 de junho (20h45), em Leiria, terá o espanhol Mateo Busquets como árbitro e Iñigo Cerin e Guadalupe Ayuso como assistentes. No VAR vão estar Valentin Gomez e Raul Frances, e o quarto árbitro vai ser o português Gustavo Correia.
Portugal foi colocado no Grupo K da fase final do Mundial, juntamente com a República Democrática do Congo, a Colômbia e o Uzbequistão.