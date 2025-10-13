Mundial 2026
Seleção: João Félix de regresso aos treinos antes da Hungria
Encontro está marcado para as 19h45 desta terça-feira, no Estádio José Alvalade
João Félix foi a grande novidade no treino desta segunda-feira da Seleção Nacional.
Na Cidade do Futebol, Roberto Martínez já contou com todos os convocados para ambos os compromissos, com exceção para Gonçalo Inácio e Rafael Leão, ambos dispensados dos trabalhos. Recorde-se que João Félix falhou o duelo frente à Rep. Irlanda devido a problemas musculares, mas está apto para defrontar a Hungria.
O encontro está agendado para as 19h45 desta terça-feira, no Estádio José Alvalade, e pode garantir a qualificação de Portugal para a fase final do Campeonato do Mundo, caso vença a Hungria e a Arménia não derrote a Rep. Irlanda.
