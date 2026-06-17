A Seleção Nacional inicia esta quarta-feira a caminhada no Mundial 2026, frente à RD Congo, num encontro em que Roberto Martínez terá de mexer numa das peças mais importantes da defesa: Rúben Dias.

O defesa-central do Manchester City não recuperou dos problemas físicos que o têm condicionado desde o final da temporada e ficou fora das opções para a partida de estreia no Grupo K. A ausência abre espaço para Tomás Araújo, que surge como o principal candidato a formar dupla no centro da defesa.

De resto, não são esperadas grandes surpresas nas escolhas do selecionador nacional para o encontro que se realiza no NRG Stadium, em Houston.

Na frente de ataque, todas as atenções voltam a centrar-se em Cristiano Ronaldo, que prepara a sexta participação da carreira em Mundiais, um feito inédito. O capitão da Seleção Nacional deve ser acompanhado no ataque por Pedro Neto e Francisco Trincão.

Do lado da seleção africana, o destaque vai para a presença do ex-FC Porto, Mbemba a liderar a linha defensiva congolesa.

O encontro entre Portugal e RD Congo está marcado para as 18h00 (hora de Portugal continental) e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol com o nosso enviado especial nos Estados Unidos.

Onze provável da RD Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Elia, Moutoussamy, Sadiki, Mukau, Mbuku; Wissa.

Confira na galeria associada o onze provável de Portugal.