Francisco Trincão, jogador da Seleção Nacional, em declarações na Zona Mista, após o triunfo de Portugal sobre o Uzbequistão por 5-0 na segunda jornada do Mundial 2026.

Estreia no Mundial

«Claro, é sempre um orgulho. É a maior competição do mundo, portanto é um orgulho, ainda por cima com uma vitória. Uma vitória de que necessitávamos e que precisávamos, por isso estou muito feliz. [...] «É futebol, tento não pensar nisso para não criar ainda mais pressão. Não penso nisso.»

Atitude diferente do primeiro jogo

«Sim, acho que sim. Acho que a atitude foi boa. Também sabíamos e melhorámos bastante em relação ao primeiro jogo, porque fizemos uma análise diferente, vimos o jogo, melhorámos aquilo que tínhamos de melhorar e acho que foi muito por aí. A atitude foi boa, também rematámos muito mais à baliza, criámos mais oportunidades e é sempre mais fácil ganhar assim.»

Colômbia e fase a eliminar

«Sim, o objetivo é ganhar sempre. Ainda vamos ter tempo para ver a Colômbia, para analisar com mais calma. Agora é focar mais na recuperação, recuperar, porque já foram muitos jogos nesta época e, pouco a pouco, vamos ver a Colômbia e trabalhar para isso.»

Aliviado pela goleada?

«Acho que é sempre igual. Nós não ficamos tão tristes quando empatamos ou perdemos, nem podemos ficar tão felizes quando ganhamos. Sabemos sempre o que temos de fazer, temos de manter sempre a mesma dinâmica, porque quando perdemos não podemos ficar tristes. Temos de saber o que temos de fazer dentro de campo, cada um focar-se na sua tarefa e, a partir daí, estarmos tranquilos, porque vamos, de certeza, ganhar.»