Com o Campeonato do Mundo cada vez mais próximo, a Seleção Uruguaia assinalou a data uma forma criativa: recorrendo às redes sociais para recordar bons momentos vividos em edições passadas.

Desta vez publicou um vídeo que remete para o Mundial 2018, no qual se vê Cristiano Ronaldo a aplaudir o hino nacional uruguaio.

«O Mundial aproxima-se e as recordações dos momentos incríveis estão a surgir, como esta de Cristiano a aplaudir o nosso hino», escreveu a seleção uruguaia.

As imagens dizem respeito jogo entre Uruguai e Portugal, dos oitavos de final do Mundial 2018, que decorreu na Rússia, e que culminou na derrota (2-1) e a eliminação prematura de Portugal, então campeão da Europa em título.

O Uruguai estreia-se no Mundial no dia 15 de junho, frente à Arábia Saudita, dois dias antes de Portugal se estrear na competição, no embate frente ao Congo.