Portugal ficou esta sexta-feira a conhecer os trajetos possíveis para o apuramento para o Mundial de 2026.

A equipa portuguesa poderá calhar em dois grupos diferentes, dependendo do resultado do playoff da Liga das Nações frente à Dinamarca.

No entanto para Roberto Martínez, agora, só a vitória contra os dinamarqueses interessa.

«O caminho certo é tentar ganhar os quartos de final e estar na ‘final four’. Depois disso, podemos avaliar as seleções. Certo é que não há jogos fáceis. É importante ficarmos num grupo de quatro. Queremos estar em junho na ‘final four’ e depois iniciar o apuramento. Para a nossa preparação, é melhor», afirmou o selecionador nacional em declarações ao Canal 11 logo após o sorteio em Zurique.

Portugal vai ficar num grupo de quatro equipas. Se vencer os dinamarqueses, a equipa de Roberto Martínez vai ficar no Grupo F, com Hungria, República da Irlanda e Arménia. Se a seleção sair derrotada da eliminatória com a Dinamarca em março, Portugal ficará no grupo C com Grécia, Escócia e Bielorrússia.

«São seleções que conheço bem. A Escócia defrontámos recentemente. A Hungria, por exemplo, fez um excelente apuramento para o último Europeu. A Irlanda defrontámos num particular antes do Europeu. Não há jogos fáceis. Acreditamos muito no que podemos fazer», comentou Roberto Martínez.

O selecionador nacional acredita que o apuramento para o Campeonato do Mundo é «mais um passo para cumprir um sonho». Sonho esse que é «um dia ganhar o Mundial e é nisso que trabalhamos todos os dias» garantiu o treinador de 51 anos.

O Mundia 2026 que irá ter lugar nos Estados Unidos, México e Canadá, será o primeiro com 48 seleções. Vai ser disputado de 11 de junho a 19 de julho de 2026.