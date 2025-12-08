Novak Djokovic, tenista sérvio, previu que Portugal vai vencer o Mundial 2026. Numa final «inesperada», Djokovic acredita que a Seleção Nacional vai bater o México na derradeira decisão.

«Vou ser atrevido: Portugal vai conquistar o Mundial, vai ganhar ao México na final», referiu em declarações a Mohamed Adnan, criador jordano de conteúdos na Internet, durante o Grande Prémio de Abu Dhabi de Fórmula 1.

Assim, o antigo líder do ranking mundial de ténis e recordista de títulos do Grand Slam acredita que duas seleções que nunca chegaram à final vão, pelo menos, bater as melhores marcas. Portugal tem como melhor resultado o terceiro lugar em 1966 e o México as presenças nos quartos de final em 1970 e 1986

Portugal integra o Grupo K do Mundial 2026, que decorre entre México, Canadá e Estados Unidos. Partilha o grupo com Uzbequistão, a Colômbia e o vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental (Jamaica, Nova Caledónia ou República Democrática do Congo).

Ora veja as declarações: