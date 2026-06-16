João Félix e João Cancelo deram espetáculo na piscina do hotel onde está instalada a Seleção Nacional, em Palm Beach, durante o Mundial 2026.

Os dois jogadores exibiram os seus dotes técnicos passando entre si uma bola, fazendo-a sobrevoar sobre a piscina sem que ela tocasse a água ou o solo. Só ao alcance de um craque.

Portugal estreia-se na fase final do Campeonato do Mundo na quarta-feira (18h00), frente à República Democrática do Congo. O jogo disputa-se no NRG Stadium, em Houston.

No Grupo K, a Seleção vai defrontar ainda o Uzbequistão (23 de junho, 18h00) e a Colômbia (28 de junho, 00h30).