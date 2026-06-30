A seleção portuguesa realizou, esta terça-feira, o último treino em Palm Beach, antes da viagem para Toronto, onde vai defrontar a Croácia nos 16 avos de final do Mundial 2026.

Roberto Martínez contou com os 27 jogadores convocados para a competição, pelo menos durante os primeiros 15 minutos da sessão, abertos à comunicação social. Num treino realizado sob temperaturas elevadas, 32 graus, com uma sensação térmica de 37, a equipa das quinas cumpriu os habituais exercícios de aquecimento, enquanto os guarda-redes trabalharam à parte.

A única ausência foi Ricardo Carvalho. O antigo internacional português e adjunto de Roberto Martínez falhou o treino por motivos familiares e poderá regressar apenas após o encontro com a Croácia, caso Portugal garanta o apuramento para os oitavos de final.

A seleção nacional deixa agora Palm Beach, onde esteve instalada desde 12 de junho, e viaja na quarta-feira para Toronto. Já em solo canadiano, Portugal realizará o derradeiro treino antes do duelo com os croatas.

O encontro está marcado para as 00h de sexta-feira (hora de Lisboa).