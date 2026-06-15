A Seleção Nacional regressou esta segunda-feira aos treinos em Miami, depois de a sessão de domingo ter sido cancelada devido a uma tempestade, e a principal nota voltou a ser a situação de Rúben Dias. O defesa-central do Manchester City continuou a trabalhar à parte do grupo.

Durante os 15 minutos abertos à comunicação social, o internacional português efetuou corrida e exercícios com bola, sempre afastado dos restantes companheiros, complementando depois o plano com trabalho de ginásio.

Recorde-se que, no primeiro treino em solo norte-americano, no sábado, Rúben Dias não tinha sequer subido ao relvado, limitando-se a trabalho específico de recuperação.

Já Rafael Leão, que chegou a gerar alguma apreensão nos últimos dias, trabalhou sem qualquer limitação, tal como os restantes internacionais portugueses.

A estreia de Portugal no Mundial 2026 frente à RD Congo está marcada para quarta-feira, às 18h.