(artigo atualizado)

A Seleção Nacional aterrou ao final do dia desta sexta-feira no aeroporto de West Palm Beach, em Miami, pelas 23h50 (18h50, hora de Miami).

No avião da TAP, batizado com o nome de Nuno Álvares Pereira, foi possível ver uma bandeira portuguesa bem como um cachecol de apoio à formação das «quinas».

Cristiano Ronaldo, capitão da Seleção, foi o primeiro a descer a escadaria do avião, seguido de Bernardo Silva.

Os 27 jogadores bem como a restante comitiva saíram pouco depois do avião e passaram de seguida pelo controlo dos passaportes e vistos. Pouco antes das 00h30, distribuídos por dois autocarros, futebolistas e restantes elementos do staff da FPF deixaram a instalação aeroportuária rumo ao hotel da equipa das quinas, onde chegara cerca de 20 minutos depois.

De recordar, Portugal estreia-se no Campeonato do Mundo de futebol no próximo dia 17 de junho diante da RD Congo, pelas 18h. Seguem-se os encontros frente ao Uzbequistão, no dia 23 de junho às 18h e por último frente à Colômbia, pelas 00h30 de dia 28 de junho.