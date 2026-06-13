Vitinha, jogador da Seleção Nacional, foi o jogador escolhido para a primeira conferência de imprensa nos Estados Unidos, antes da estreia no Mundial 2026 diante da RD Congo. O médio rejeitou a ideia de favoritismo da equipa das «quinas», mas deu a receita para sair da competição com o troféu nas mãos.

Portugal é favorito?

«Acho que vamos sempre voltar ao que muitas vezes falamos, não só eu, mas também os meus colegas e a equipa técnica. Eu próprio, inclusive, já falei várias vezes sobre isso nestas conferências. Sabemos realmente, não somos ingénuos, que temos uma seleção de grande qualidade, com muito talento e jogadores a atuar em grandes clubes por todo o mundo. Diria até que, pela quantidade de jogadores em clubes de topo, talvez nunca tenhamos tido uma seleção assim. Mas isso, por si só, não vale nada no papel, como se costuma dizer. Por isso, diria que somos candidatos, sem dúvida. Temos uma seleção muito forte. Mas favoritos, não diria; não colocaria as coisas dessa forma, nem utilizaria essa palavra. Por isso, é importante termos isso bem presente: somos uma seleção de grande qualidade, temos muita capacidade, mas é preciso demonstrá-la em campo e fazer o melhor pela Seleção.»

O que é que a Seleção precisa para ganhar

«Sabemos que o que resulta sempre é sermos humildes, jogarmos o nosso jogo, pensarmos no futuro próximo e não demasiado à frente. Depois, talento nós temos; falta apenas a parte técnica e, sobretudo, a parte tática. Mas também é necessária muita dedicação. Não digo que ela falte, mas é algo que temos de colocar em tudo o que fazemos: muita dedicação e muito compromisso. É isso que tentamos fazer sempre e acho que esses são os ingredientes ideais para podermos sair daqui com bons resultados. É isso que vamos tentar fazer. Recebemos de bom grado essa posição em que nos colocam e, como disse, esse interesse que existe por parte de toda a gente em relação à Seleção. Mas isso não vale de nada se, dentro de campo, não fizermos o que temos de fazer. Por isso, estamos preparados e entusiasmados, porque queremos disputar este Mundial. Acho que é o sonho de qualquer jogador e faremos tudo para que as coisas corram bem.»

(Em atualização)