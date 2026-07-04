A «batalha» já é conhecida e, a poucos dias do Portugal-Espanha dos oitavos de final do Mundial 2026, Lamine Yamal destacou Nuno Mendes como o jogador que mais difícil que já enfrentou. Numa entrevista divulgada pela Federação Espanhola de Futebol, em conjunto com Nico Williams, aguarda com entusiasmo o duelo com o português.

«Adversário mais difícil? Para mim é o Nuno», atirou Yamal.

«É muito, muito bom. Gosto de jogar contra ele porque acho que é um jogo em que os dois sabemos que vai ser um para um», acrescentou o internacional espanhol.

Na conversa, o jogador do Barcelona explicou ainda que distingue os laterais entre os «bons» e os «chatos», colocando Nuno Mendes claramente na primeira categoria.

«Há os chatos e os bons. Os 'chatos' estão sempre a tocar, agarram-te, vão contigo até beber água. Os bons deixam-te em paz, sobem, descem...», explicou, referindo que o lateral português não costuma recorrer ao contacto constante.

As palavras de Lamine Yamal surgem como mais um reconhecimento da qualidade de Nuno Mendes, que tem sido uma das figuras da seleção portuguesa neste Campeonato do Mundo e volta a preparar-se para um duelo de elevado grau de exigência frente a um dos extremos mais desequilibradores do futebol mundial.

Na próxima segunda-feira, em Dallas, Portugal e Espanha medem forças por um lugar nos quartos de final do Mundial 2026, e um dos duelos mais aguardados da partida será precisamente o frente a frente entre Nuno Mendes e Lamine Yamal.