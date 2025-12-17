A FIFA anunciou a criação do bilhete «adepto» para o Mundial 2026.

Esta medida tem o objetivo de «dar maior apoio» aos adeptos que vão viajar até aos países organizadores da prova, para assistirem às respetivas seleções. Com um preço de 60 dólares (cerca de 51 euros), os ingressos exclusivos estão disponíveis para todos os 104 jogos do torneio e o organismo fala em 20 milhões de pedidos de bilhetes recebidos até ao momento.

Além disso, é importante referir que estes ingressos estão reservados exclusivamente para adeptos das seleções qualificadas para a fase final da competição. O processo de seleção dos bilhetes está a cargo de cada uma das Associações Membro Participantes (PMAs), que definem os seus próprios critérios e processos de aplicação.

Recorde-se que têm surgido queixas quanto ao preço elevado dos bilhetes e já esta terça-feira Steve Clarke (selecionador da Escócia) veio a público pedir às famílias que não se «endividem» para marcarem presença no Mundial 2026.