Mundial 2026: FIFA castiga Madibo com cinco jogos após lesão grave de Koné
Jogador do Qatar foi expulso frente ao Canadá e já começou a cumprir a suspensão no Mundial2026
Jogador do Qatar foi expulso frente ao Canadá e já começou a cumprir a suspensão no Mundial2026
O Comité Disciplinar da FIFA aplicou uma suspensão de cinco jogos ao qatari Assim Madibo, na sequência da entrada que provocou uma lesão grave ao canadiano Ismaël Koné, durante o encontro entre Canadá e Qatar, da segunda jornada do Grupo B do Mundial2026.
O lance ocorreu aos 51 minutos, quando Madibo atingiu Koné numa disputa de bola. Inicialmente, o árbitro chileno Cristián Garay mostrou apenas cartão amarelo, mas acabou por alterar a decisão para expulsão após rever a gravidade da jogada.
Koné apercebeu-se de imediato da lesão na perna esquerda e abandonou o relvado de maca. O médio canadiano foi entretanto dado como baixa para o resto da competição. Segundo a FIFA, o castigo entra em vigor de imediato, embora o jogador do Qatar ainda possa recorrer da decisão junto do Comité de Apelo.
O Qatar volta a entrar em campo esta quarta-feira, às 20h, frente à Bósnia e Herzegovia na derradeira jornada do Grupo B do Mundial 2026.