O Qatar anunciou esta segunda-feira os 26 jogadores que vão marcar presença no próximo Campeonato do Mundo de futebol, que vai começar já no próximo dia 11 de junho.

Entre os nomes chamados por Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto, destaque para a presença do «português» Pedro Miguel, há vários anos radicado no país do médio oriente.

A seleção qatari está inserida no grupo B, com o Canada, a Bósnia e Herzegovina e ainda a Suíça. A estreia do Qatar está marcada para o dia 13 de junho, às 20h, diante dos helvéticos.

Confira aqui a convocatória do Qatar para o Mundial 2026:

Guarda-redes: Mahmoud Abu Nada, Meshaal Barsham e Salah Zakaria

Defesas: Ayoub Al Aloui, Boualem Khoukhi, Hommam Al Amin, Lucas Mendes, Issa Laye, Pedro Miguel, Al Hashmi Al Hussain e Sultan Al Braik.

Médios: Assim Madibo, Abdulaziz Hatem, Ahmed Fathi, Karim Boudiaf, Jassim Gabir e Mohamed Mannai.

Avançados: Ahmed Al Janhi, Ahmed Alaa, Akram Afif, Moez Ali, Edmilson Junior, Hassan Al Haydos, Mohammed Muntari, Tahsin Mohammed e Yousuf Abdulrazzaq.