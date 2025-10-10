A qualificação para o Mundial 2026 prossegue em solo africano. O Senegal e a Costa do Marfim aproximaram-se da qualificação. Já o São Tomé e Príncipe, do treinador português Ricardo Monsanto, foi goleado e continua sem vencer.

No grupo B, o Senegal goleou (5-0) o Sudão do Sul e mantém-se líder do grupo. Golos de Ismaila Sarr (29m e 54m), Sadio Mané (46m), Nicolas Jackson (60m) e Cherif Ndiaye (76m) fizeram os golos.

O RD Congo bateu (1-0) o Togo, que contou com Kévin Boma, defesa do Estoril, a titular. Cédric Bakambu, avançado do Betis, fez o único golo do encontro (7m).

O Senegal é líder do grupo, com 21 pontos. Já o RD Congo está em segundo, com 19 pontos.

No grupo F, a Costa do Marfim goleou o Seicheles (7-0). Ibrahim Sangaré (7m), Emmanuel Agbadou (17m), Oumar Diakité (32m), Evann Guessand (39m), Yan Diomande (55m), Simon Adingra (67m) e Franck Kessié (90m) assinaram os nomes na lista de marcadores.

Ghislain Konan, do Gil Vicente, não saiu do banco de suplentes dos costa-marfinenses.

No outro jogo do grupo, o Gabão venceu a Gâmbia (4-3). Yankuba Minteh (23m) e Adama Sidibeh (45+2m e 47m) fizeram os golos da Gâmbia. Pierre-Emerick Aubameyang fez um poker (20m, 42m, 62m e 78m) e foi expulso no final da partida (85m).

A Costa do Marfim lidera o grupo, com 23 pontos. O Gabão, por sua vez, é segundo com 22 pontos.

No grupo C, o Benim venceu a Ruanda (1-0) e mantém-se líder do grupo. Doukou Dodó, do Leixões, foi titular com o Benim, que contou com o golo de Aiyegun Tosin (80m) para vencer.

Yaya Sithole, do Tondela, jogou de início pela África do Sul, que empatou sem golos frente ao Zimbabué. A Nigéria, que contou com Zaidu a saltar do banco, venceu (2-1) o Lesoto com golos de William Troost-Ekong (55m) e Akor Adams (80m). Hlompho Kalake (83m) reduziu para o Lesoto.

O Benin é líder com 17 pontos. A África do Sul está em segundo com 15 pontos. A Nigéria fecha o pódio com 14 pontos.

No Grupo H, a já qualificada Tunísia goleou o São Tomé e Príncipe (6-0), do treinador português Ricardo Monsanto. Os golos de Firas Chaouat (36m), Elias Saad (39m e 43m), Ismaël Gharbi (47m) e Ben Romdhane (68m e 90m) escreveram a história da goleada.

A Tunísia lidera o grupo com 25 pontos e a Namíbia é segunda com 15 pontos.