A seleção de Omã, agora comandada pelo português Carlos Queiroz, conheceu os seus adversários na quarta ronda das eliminatórias asiáticas para o Mundial 2026. O sorteio realizado esta quinta-feira em Kuala Lumpur colocou os omanitas no Grupo A, onde vão defrontar Qatar e Emirados Árabes Unidos, com todos os jogos a disputarem-se em território qatari entre 8 e 14 de outubro.

Os vencedores de cada grupo garantem presença direta no Mundial 2026, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. Já os segundos classificados jogarão entre si em novembro para definir quem avança ao play-off intercontinental, onde as últimas vagas estarão em disputa.

Carlos Queiroz, anunciado na terça-feira como novo selecionador de Omã, tinha deixado o Qatar em dezembro de 2023 sem cumprir o contrato até 2026, e regressa agora ao futebol asiático com a missão de levar Omã ao seu primeiro Mundial.

A Ásia já tem seis equipas garantidas no Mundial 2026: Japão, Irão, Coreia do Sul, Austrália, Jordânia e Uzbequistão - estas duas últimas farão a sua estreia na competição.

Enquanto isso, o Grupo B das eliminatórias, que será disputado na Arábia Saudita, junta os sauditas ao Iraque e à Indonésia, numa luta igualmente por uma vaga direta.

