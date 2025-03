O Japão que já tinha garantido a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026 não foi além de um empate a zero frente à Arábia Saudita.

Num jogo com muito poucas oportunidades a seleção nipónica geriu o resultado, já a Arábia Saudita não foi capaz de manter a boa forma depois do triunfo frente à China por 1-0.

Morita já não fez parte do encontro dado que foi dispensado por lesão após ter saído ao intervalo do duelo frente ao Bahrain que deu o apuramento ao Japão.

Os nipónicos continuam líderes isolados da classificação do Grupo C de qualificação asiática. A equipa da península arábica está no terceiro posto, em zona de playoff e a três pontos da Austrália.