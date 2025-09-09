A Ucrânia empatou esta terça-feira frente ao Azerbaijão a um golo na fase de qualificação para o Mundial 2026, num encontro em que Sudakov, médio do Benfica, marcou o tento dos ucranianos.

Os golos da partida surgiram apenas na segunda parte. Numa boa jogada da Ucrânia, Zubkov cruzou rasteiro para os pés de Sudakov (51m) e o jogador dos «encarnados» atirou para o fundo das redes defendidas por Mahammadaliyev.

No entanto, o Azerbaijão já na era pós-Fernando Santos, não desistiram do jogo e chegaram ao golo da igualdade por intermédio de Mahmudov (ex-Boavista) à passagem do minuto 72.

Com este empate, Ucrânia e Azerbaijão continuam sem saber o que é vencer nesta fase de qualificação e ocupam o terceiro e quarto lugar, respetivamente.