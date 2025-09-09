Atenção, Benfica: Sudakov marca no empate da Ucrânia frente ao Azerbaijão
Médio «encarnado» abriu o marcador, mas um penálti dos azeris igualou a partida
A Ucrânia empatou esta terça-feira frente ao Azerbaijão a um golo na fase de qualificação para o Mundial 2026, num encontro em que Sudakov, médio do Benfica, marcou o tento dos ucranianos.
Os golos da partida surgiram apenas na segunda parte. Numa boa jogada da Ucrânia, Zubkov cruzou rasteiro para os pés de Sudakov (51m) e o jogador dos «encarnados» atirou para o fundo das redes defendidas por Mahammadaliyev.
Sudakov inaugurou o marcador do jogo com uma bela finalização 🎯#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Azerbaijao #Ucrania pic.twitter.com/vrKvF0YGH1— sport tv (@sporttvportugal) September 9, 2025
No entanto, o Azerbaijão já na era pós-Fernando Santos, não desistiram do jogo e chegaram ao golo da igualdade por intermédio de Mahmudov (ex-Boavista) à passagem do minuto 72.
Com este empate, Ucrânia e Azerbaijão continuam sem saber o que é vencer nesta fase de qualificação e ocupam o terceiro e quarto lugar, respetivamente.