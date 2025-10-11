Portugal vai receber na noite deste sábado a Irlanda, num encontro a contar para a terceira jornada da fase de qualificação para o Mundial 2026.

João Félix falhou o treino desta sexta-feira devido a uma mialgia e não será opção para o onze titular escolhido por Martínez.

No lugar do avançado do Al Nassr deve alinhar Rafael Leão, com Pedro Neto a ocupar a outra ala num ataque comandado por Cristiano Ronaldo.

O técnico espanhol não deve fazer muitas alterações, pois tem o restante plantel na máxima força. Devido à ausência por lesão de João Neves, que chegou mesmo a ser dispensado, a lateral direita deverá ser entregue a Diogo Dalot.

Onze provável da Irlanda: Kelleher; O’Brien, O’Shea, Collins; Ogbene; Cullen, Knight, Manning; Taylor, Azaz; Ferguson.

Confira na galeria associada o onze provável de Portugal.

De recordar, a Seleção das «quinas» joga em Alvalade a partir das 19h45 contra a Irlanda, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.