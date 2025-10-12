Mundial 2026: Ilhas Faroé surpreendem Chéquia e estão na luta pelo play-off
Histórico triunfo por 2-1
As Ilhas Faroé protagonizaram este domingo uma das maiores surpresas da qualificação para o Mundial 2026, ao vencerem a Chéquia por 2-1, em Torshavn, a primeira vitória da história sobre os checos e que mantém viva a esperança de alcançar um inédito play-off.
A seleção orientada por Eyðun Klakstein, que já tinha assinado uma campanha histórica com três vitórias na fase de qualificação — um recorde para o país —, entrou confiante mas os golos surgiram apenas no segundo tempo.
Hanus Sørensen fez levantar o estádio ao minuto 63, o médio rematou de primeira após um passe preciso de Jákup Andreasen, colocando os insulares na frente.
A Chéquia a reagiu e chegou ao empate por Adam Karabec, que aproveitou uma bola perdida na área para restabelecer a igualdade.
Mas a noite era mesmo das Ilhas Faroé: um erro defensivo grosseiro dos visitantes permitiu a Martin Agnarsson rematar para a baliza deserta e selar o 2-1 final.
Com este resultado, a seleção insular soma agora 12 pontos no terceiro posto, ficando a apenas um ponto dos checos, numa luta acesa pelo segundo lugar do grupo e consequente acesso ao play-off.
Na última e decisiva jornada, as Ilhas Faroé viajam na última jornada até à Croácia, já a Chéquia recebe o modesto Gibraltar