Ficaram esta quinta-feira estabelecidos os grupos dos playoffs de qualificação para o Mundial de 2026, que decorre entre o Canadá, os Estados Unidos e o México. Em Zurique, Suíça, foi também decidido do play-off do resto do Mundo.

Confirme as 42 seleções já qualificadas.

Esta repescagem, que diz respeito exclusivamente à qualificação europeia, consiste em três grupos de quatro equipas. As equipas que terminaram em segundo lugar dos respectivos grupos foram as seleções que garantiam uma vaga nesta «última oportunidade». Junta-se ainda quatro equipas escolhidos pelo desempenho na Liga das Nações.

Do grupo de Portugal, foi a República da Irlanda quem garantiu a vaga depois de uma vitória impressionante diante da Hungria. De resto, os destaques destes play-offs são a Dinamarca, que conta com ajuda «portuguesa» e a Itália, que não marca presença num Mundial desde 2014, na altura no Brasil.

Das 16 equipas, quatro vão conseguir o tão desejado «passe» para o Mundial. Haverá quatro grupos, divididos pelas 16 equipas. Haverá «meias» e depois a final. Os quatro vencedores das quatro finais garantirão a qualificação.

Grupo 1

Itália, País de Gales, Bósnia Herzegovina e Irlanda da Norte

Jogos grupo 1

Itália-Irlanda do Norte

País de Gales-Bósnia Herzegovina

Grupo 2

Ucrânia, Polónia, Albânia e Suécia

Jogos grupo 2

Ucrânia-Suécia

Polónia-Albânia

Grupo 3

Turquia, Eslováquia, Kosovo e Roménia

Jogos grupo 3

Turquia-Roménia

Eslováquia-Kosovo

Grupo 4

Dinamarca, Chéquia, República da Irlanda e Macedónia

Jogos grupo 4

Dinamarca-Macedónia

Chéquia-República da Irlanda