Mundial 2026: já são conhecidos os confrontos europeus nos plays-offs
A República da Irlanda, carrasco de Portugal, enfrenta a Chéquia no Grupo 4
Ficaram esta quinta-feira estabelecidos os grupos dos playoffs de qualificação para o Mundial de 2026, que decorre entre o Canadá, os Estados Unidos e o México. Em Zurique, Suíça, foi também decidido do play-off do resto do Mundo.
Confirme as 42 seleções já qualificadas.
Esta repescagem, que diz respeito exclusivamente à qualificação europeia, consiste em três grupos de quatro equipas. As equipas que terminaram em segundo lugar dos respectivos grupos foram as seleções que garantiam uma vaga nesta «última oportunidade». Junta-se ainda quatro equipas escolhidos pelo desempenho na Liga das Nações.
Do grupo de Portugal, foi a República da Irlanda quem garantiu a vaga depois de uma vitória impressionante diante da Hungria. De resto, os destaques destes play-offs são a Dinamarca, que conta com ajuda «portuguesa» e a Itália, que não marca presença num Mundial desde 2014, na altura no Brasil.
Das 16 equipas, quatro vão conseguir o tão desejado «passe» para o Mundial. Haverá quatro grupos, divididos pelas 16 equipas. Haverá «meias» e depois a final. Os quatro vencedores das quatro finais garantirão a qualificação.
Grupo 1
Itália, País de Gales, Bósnia Herzegovina e Irlanda da Norte
Jogos grupo 1
Itália-Irlanda do Norte
País de Gales-Bósnia Herzegovina
Grupo 2
Ucrânia, Polónia, Albânia e Suécia
Jogos grupo 2
Ucrânia-Suécia
Polónia-Albânia
Grupo 3
Turquia, Eslováquia, Kosovo e Roménia
Jogos grupo 3
Turquia-Roménia
Eslováquia-Kosovo
Grupo 4
Dinamarca, Chéquia, República da Irlanda e Macedónia
Jogos grupo 4
Dinamarca-Macedónia
Chéquia-República da Irlanda