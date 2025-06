Os Países Baixos iniciaram da melhor forma a qualificação para o Mundial 2026, ao vencer na Finlândia (2-0). Na noite deste sábado, os neerlandeses dominaram e resolveram a contenda com golos aos 6 e 23 minutos, por Memphis Depay e Dumfries, respetivamente.

Desta forma, os Países Baixos subiram ao 3.º lugar do Grupo G, com três pontos, a três da líder Polónia. Em todo o caso, os neerlandeses levam um jogo a menos. Na vice-liderança permanece a Finlândia, com quatro pontos em três jogos.

O Grupo G fica completo com Lituânia e Malta, que levam dois pontos e um ponto, respetivamente.

Na próxima ronda, na noite de terça-feira (19h45), os Países Baixos recebem Malta (5.ª). À mesma hora, a Finlândia recebe a Polónia.

Áustria entra a vencer

Também em estreia na fase de qualificação, a seleção austríaca levou a melhor na receção à Roménia (2-1). Aos golos de Gregoritsch e Sabitzer (2-0), aos 42 e 60 minutos, seguiu-se o golo de Tanase, aos 90+4m. Todavia, tarde demais para resgatar um ponto.

Assim, a Áustria é 4.ª do Grupo H, com três pontos, em igualdade com Chipre e Roménia – que levam duas e três rondas adiantadas, respetivamente. No topo deste grupo está a Bósnia, com nove pontos em três jogos. No fundo segue São Marino, sem pontos ao fim de três rondas.

Na noite de terça-feira (19h45), a Áustria visita São Marino. Em simultâneo, a Roménia recebe o Chipre.

Nulo em duelo histórico

Albânia e Sérvia empataram a zeros, num embate que ultrapassa a esfera desportiva. O encontro ficou marcado pelo penálti desperdiçado pelo avançado albanês Manaj, aos 45+1 minutos.

O empate deixa a Albânia na vice-liderança do Grupo K, com quatro pontos, a cinco da líder Inglaterra. Por sua vez, a Sérvia leva um ponto num jogo, estacionando no 4.º lugar.

Na noite de terça-feira (19h45), a Sérvia recebe Andorra (5.ª), enquanto a Albânia visita a Letónia (3.ª).