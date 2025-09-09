Mundial 2026
Ronaldo iguala o melhor registo de golos em qualificações para Mundiais
Capitão da Seleção nacional marcou de grande penalidade frente à Hungria e chegou aos 39 golos de Carlos Ruiz
Cristiano Ronaldo está cada vez mais perto de bater mais um recorde na carreira.
Com o golo de grande penalidade frente à Hungria, o capitão da Seleção nacional chegou aos 39 golos em fases de apuramento para Campeonatos do Mundo e marca pelo quinto jogo consecutivo por Portugal.
Ronaldo iguala assim o registo do guatemalteco Carlos Ruiz e afasta-se de Messi que tem 36 golos.
Veja aqui o golo de Cristiano Ronaldo:
CR7 põe Portugal a vencer 😍#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Hungria #Portugal pic.twitter.com/aQLIsLgHv9— sport tv (@sporttvportugal) September 9, 2025
