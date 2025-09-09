Cristiano Ronaldo está cada vez mais perto de bater mais um recorde na carreira.

Com o golo de grande penalidade frente à Hungria, o capitão da Seleção nacional chegou aos 39 golos em fases de apuramento para Campeonatos do Mundo e marca pelo quinto jogo consecutivo por Portugal.

Ronaldo iguala assim o registo do guatemalteco Carlos Ruiz e afasta-se de Messi que tem 36 golos.

Veja aqui o golo de Cristiano Ronaldo: