Marco Rossi mostrou, mais uma vez, enorme respeito por Portugal. O selecionador da Hungria fez esta segunda-feira a antevisão do jogo de terça-feira, às 19h45, no Estádio José Alvalade, e voltou a colocar a equipa de Roberto Martínez entre a elite do futebol mundial.

Adversário de topo mundial

«No final do jogo gostaria de dizer que os meus jogadores tiveram coração, coragem e caráter, porque vamos jogar contra um conjunto de topo mundial, que, para mim, está entre as cinco melhores seleções do universo, a par de Espanha, Brasil ou Argentina. Não exatamente por esta ordem, mas nesse patamar restrito».

Análise à vitória de Portugal frente à Irlanda

«Portugal só ganhou por 1-0, mas teve trinta e muitos remates e uma posse de bola acima dos sessenta por cento. Só não marcaram mais cedo por algum azar [...] Temos de ter, também, um pouco de sorte, que é um fator crucial. E não podemos defender tão atrás como defendeu a Irlanda, porque quando se defende tão atrás há uma probabilidade mínima de não sofreres, pelo menos, um golo. Por isso, teremos de jogar um pouco mais à frente do que os irlandeses».

Sallai de regresso, mas dúvidas no onze

«Em Itália dizemos que em equipa que ganha não se mexe. Amanhã [terça-feira] vamos ver se assim será».