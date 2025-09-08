VÍDEO: Dinamarca bate Grécia em duelo repleto de «portugueses»
Hjulmand e Froholdt foram titulares no conjunto visitante, que levou a melhor sobre a formação de Pavlidis, Vagiannidis e Ioannidis
Um autêntico duelo entre caras bem conhecidas do futebol português terminou com a vitória convincente da Dinamarca sobre a Grécia, por 3-0.
Morten Hjulmand e Victor Froholdt foram titulares na formação visitante, que conseguiu chegar ao intervalo em vantagem no marcador, graças a um lance individual de pura classe de Damsgaard. Após tirar o adversário da frente, o avançado do Brentford atirou para o fundo da baliza helénica.
Damsgaard 🤤#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Grécia #Dinamarca pic.twitter.com/12NDl1tYEJ— sport tv (@sporttvportugal) September 8, 2025
Do outro lado, Pavlidis e Vagiannidis começaram de início, ao contrário de Ioannidis que esteve no banco de suplentes até aos minutos finais do segundo tempo. A verdade é que a Grécia criou boas oportunidades de golo nos segundos 45 minutos, mas a Dinamarca foi mais eficaz em frente à baliza de Tzolakis.
Aos 62 minutos, Christensen recebeu a bola e foi por ali fora, antes de desferir um remate potente, sem qualquer hipótese de defesa para o guarda-redes. Um lance pouco comum para um defesa central e que serviu de mote para o que viria a acontecer até final.
Um erro do guarda-redes obrigou a defesa grega a fazer o que conseguiu para evitar o terceiro, mas um desvio no poste deixou a bola à mercê de Rasmus Hojlund e este não desperdiçou. O reforço do Nápoles atirou para o 3-0 e confirmou o primeiro triunfo da Dinamarca neste Grupo C da fase de qualificação europeia.