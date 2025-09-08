Um momento mais caricato marcou as duas conferências de imprensa de antevisão do jogo entre Portugal e Hungria.

Em Budapeste, Roberto Martínez e Bernardo Silva foram surpreendidos por um «português quase perfeito», falado por um jornalista... húngaro.

Tanto o Selecionador nacional como o médio acabaram por dar os parabéns e Martínez brincou mesmo com a situação perguntando pelo «professor» que o jornalista tinha.

Veja no vídeo associado os dois momentos na conferência de antevisão em Budapeste.