VÍDEO: Martínez «pede o professor» a jornalista húngaro que falou português
Selecionador nacional e Bernardo Silva elogiaram o jornalista em causa na conferência de antevisão do jogo de Portugal frente à Hungria
Um momento mais caricato marcou as duas conferências de imprensa de antevisão do jogo entre Portugal e Hungria.
Em Budapeste, Roberto Martínez e Bernardo Silva foram surpreendidos por um «português quase perfeito», falado por um jornalista... húngaro.
Tanto o Selecionador nacional como o médio acabaram por dar os parabéns e Martínez brincou mesmo com a situação perguntando pelo «professor» que o jornalista tinha.
Veja no vídeo associado os dois momentos na conferência de antevisão em Budapeste.
